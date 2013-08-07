（修正）大部分地区预计能实现年初预定增长目标--发改委

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路透北京8月7日 - 中国国家发改委周二表示，在宏观调控政策基本稳定的情况下，经过努力，预计大部分地区可以实现年初预定的增长目标。

发改委在其网站刊登的新闻稿中指出，年初以来中国地区经济运行总体平稳，中西部地区主要经济指标增速仍快于东部地区。当前东部已进入企稳回升和转型发展的关键时期，要在深化改革、扩大开放方面加大制度供给。

“重点加快浦东新区、滨海新区、深圳前海、珠海横琴、福建平潭、舟山群岛新区、中国（上海）自由贸易试验区等功能区建设，加快重点领域改革和先行先试。”新闻稿称。

同时，也将加大对中西部和东北地区的支持力度，在重大规划、重大政策、重大改革、重大项目审批核准和资金安排方面给予支持和倾斜，加强能源外送通道建设，并提高战略性资源收储规模，对严重下滑的能源原材料行业给予必要支持。

“中央投资将向中西部地区重大基础设施和民生工程领域倾斜，确保各项保障和改善民生工作不因经济放缓而受影响。研究出台新十年全面实施东北等老工业基地振兴战略政策文件。”发改委称。

新闻稿并称，未来将支持长江三角洲、珠江三角洲、环渤海、长江中游城市群等地区加强区域合作，支持中西部地区承接产业转移示范区建设，鼓励与沿海地区合作共建产业园区。（完）

欲览新闻稿全文，请点击发改委网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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