上海电气等中资企业有意收购菲亚特旗下的Comau--消息

路透伦敦/米兰/法兰克福10月6日 - 知情人士对路透表示，包括上海电气(601727.SS)在内的中资企业已与菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCHA.MI)接洽，有意收购其Comau机器人业务。

寻求国际化规模的中资企业发起了一连串对欧洲企业的收购交易。此项交易若能达成，将帮助FCA偿还债务，并为其昂贵的投资计划提供资金。

其中一名知情人士称，国机汽车股份(600335.SS)和上海机电设计研究院有限公司(Simee)也与FCA就可能收购Comau的事宜进行了接触，希望说服FCA执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)出售这家总部位于都灵的机器人焊接专业公司。

但FCA目前正集中精力与韩国三星电子(005930.KS)谈判，商议出售旗下汽车零部件制造公司玛涅蒂玛瑞利(Magneti Marelli)，或与后者结盟，因此还不急于考虑关于Comau的选项。消息人士还称，Comau是一个盈利不错的子公司，营收略低于20亿欧元(23亿美元)。

FCA拒绝置评。由于中国仍在国庆节假期期间，记者也未立即联系到上海电气、国机汽车和上海机电设计研究院人士置评。

Comau是菲亚特第二大业务，2015年经调整后营业利润为7,200万欧元。

一位消息人士表示，对菲亚特来说，与中国竞购者之一结盟是一个比较好的选项，尽管中国买家主要对全部收购比较有兴趣。

另一位消息人士表示，包括美国收购公司Marlin Equity Partners在内的一些私募股权基金都将目光锁定在Teksid。后者是菲亚特最小的汽车自动零件部门，2015年营收6.31亿欧元，经调整后营业利润为200万欧元。

但消息人士表示，菲亚特对收购性质的基金都排除在外，没有进行任何形式的磋商。

Marlin Equity Partners发言人士没有立即置评。(完)