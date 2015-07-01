焦点：潍柴收购豪华游艇厂商法拉帝已三年 投资回报如何？

图为2015年4月25日摄于新加坡游艇展的资料图片。 REUTERS/Edgar Su

路透意大利萨尔尼科/新加坡6月29日（记者 Agnieszka Flak/Aradhana Aravindan） - 中国潍柴集团2012年收购意大利豪华游艇制造商法拉帝（Ferretti）时，看起来像是天作之合。

当时的法拉帝负债累累，旗下有丽娃（Riva）等知名品牌，而潍柴资金充裕，看重的是向中国富豪阶层提供奢华游艇的商机。

三年过去了，中国富豪似乎尚未完全接受游艇和法拉帝的魅力。而游艇行业传媒集团Boat International的年度订单调查显示，法拉帝在世界超级游艇制造商中排名降至第三位。而法拉帝目前仍在亏损。

“这个市场没那么大，发展没那么快，”法拉帝驻香港销售经理Fabiomassimo Discoli说道。他并称，公司发现需要根据亚洲买家的不同喜好调整游艇，特别是中国大陆买家。

“他们不在游艇上睡觉，只是将游艇用作消遣，”Discoli在新加坡游艇展上说道，“他们带自己的客户来，唱唱卡拉OK，抽抽雪茄。”他说话的时候在一艘法拉帝690游艇上，标价300万欧元。

潍柴收购法拉帝案例，凸显中资企业收购国际品牌后在如何迅速获得回报方面面临困难。

欧元疲弱提升意大利和葡萄牙等国家企业的吸引力，中国化工集团公司3月收购轮胎生产商倍耐力（Pirelli）股权。汤森路透数据显示，2014年中国买家共斥资188亿美元收购欧洲资产，为2008年以来最高，而今年上半年收购规模已超过去年全年。

但单凭财务实力还不足以驾驭一个品牌，且在中国经济增长放缓之际，很多中国买家是否能将收购的品牌引入中国市场也遭到质疑。

Alberto Galassi去年5月被潍柴任命为法拉帝执行长，他预计法拉帝到2017年将实现净利。潍柴原先的法拉帝管理团队曾预计法拉帝到2013年底实现损益两平。

Galassi指出，中方看重自己的投资，但也希望取得回报。

潍柴拒绝发表评论。

**中国富豪队伍壮大**

2014年胡润财富报告显示，中国的百万富豪阶层已超过100万人，身家过亿的富豪有6.7万人。

但豪华游艇的销量仍低，据意大利对外贸易委员会2011年的研究报告，金融资产100万美元以上的中国富豪中，仅有约0.3%的人拥有一艘游艇。

这与文化因素有关。对欧洲的富豪而言，豪华游艇代表着在地中海沐浴阳光，与家人度过懒散的假期。

而中国富人则往往不爱晒太阳，并且中国的海岸线也不像南欧和泰国海岸那么迷人，对中国人而言，游艇更像是一种商业资产而非家庭休闲用品。

此外，在中国掀起反腐风暴后，带客户搭游艇出海也显得有点格格不入，很多人担心因此成为当局盯紧的目标。

法拉帝正在珠海建设一个游艇码头，并计划在珠海设立工厂，开发面对中国市场的游艇。

在中国设厂，应该还有助于规避中国对奢侈品征收的高额进口税。

除了3.74亿欧元的收购资金外，潍柴还通过增资另外投资了8,000万欧元，这部分资金主要将用于三年间开发27款新产品。

法拉帝已调低对亚太市场的预期，预计亚太地区营收仅占全球营收的15%左右，仅为原先预测值的一半。此外该公司还搁置了在香港上市的计划。

法拉帝拒绝透露中国市场销售数据。 （完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。