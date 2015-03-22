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中国财经 | 2015年 3月 23日 星期一 07:28 BJT

中国与亚开行讨论以何种方式展开合作--财长楼继伟

路透北京3月22日 - 中国财政部长楼继伟周日表示，中国正在讨论与亚洲开发银行(ADB)展开合作的方式，不过没有必要说哪种方式最佳。

在此之前，有多个国家表示将加入年底前将成立、由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，不过其他一些国家担心，亚投行可能与亚洲开发银行形成竞争。

楼继伟在一次会议上表示，亚投行与亚洲开发银行是互补关系，中国刚刚与亚洲开发银行主管举行了双边会谈，讨论了下一步如何合作，以及应当采用哪种保护标准，他并不赞成说哪一种方法最好。(完)

(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)

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