中国与亚开行讨论以何种方式展开合作--财长楼继伟

在此之前，有多个国家表示将加入年底前将成立、由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，不过其他一些国家担心，亚投行可能与亚洲开发银行形成竞争。

楼继伟在一次会议上表示，亚投行与亚洲开发银行是互补关系，中国刚刚与亚洲开发银行主管举行了双边会谈，讨论了下一步如何合作，以及应当采用哪种保护标准，他并不赞成说哪一种方法最好。(完)