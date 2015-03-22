中国与亚开行讨论以何种方式展开合作--财长楼继伟

购物中心开发热度不减 深沪渝列全球三甲--世邦魏理仕
路透上海5月3日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，中国内地各大城市对购物中心的开发热度不减。截止去年底，在全球十大在建购物中心市场排名中，中国有八个城市名列其中，深圳、上海和重庆列前三甲。
路透北京3月22日 - 中国财政部长楼继伟周日表示，中国正在讨论与亚洲开发银行(ADB)展开合作的方式，不过没有必要说哪种方式最佳。
在此之前，有多个国家表示将加入年底前将成立、由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，不过其他一些国家担心，亚投行可能与亚洲开发银行形成竞争。
楼继伟在一次会议上表示，亚投行与亚洲开发银行是互补关系，中国刚刚与亚洲开发银行主管举行了双边会谈，讨论了下一步如何合作，以及应当采用哪种保护标准，他并不赞成说哪一种方法最好。(完)
(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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路透上海5月3日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，中国内地各大城市对购物中心的开发热度不减。截止去年底，在全球十大在建购物中心市场排名中，中国有八个城市名列其中，深圳、上海和重庆列前三甲。
路透北京5月3日 - 中国财政部周三表示，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，纳税人销售或者进口农产品（含粮食）、石油液化气、天然气等货物时，税率为11%。
路透上海5月3日 - 中国股市沪综指周二收跌0.35%。沪深证交所融资融券余额当日增加18亿元人民币；两市两融余额为9,110.3亿元。