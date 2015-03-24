中国经济成长预计放缓 发展中亚洲地区稳步增长--ADB

《路透早报》--5月6日
--尽管周五美国4月就业数据大幅反弹，美元兑欧元仍触及约六个月最低水准，因数据未能撼动法国大选第二轮投票前投资者对欧元的乐观情绪。美国就业报告强化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在6月再度升息的预期，带动美债收益率曲线趋平，加之油价反弹，令标准普尔500指数创下纪录最高收位。
路透马尼拉3月24日 - 亚洲开发银行(ADB)表示，今年与明年发展中亚洲地区经济预计稳健增长，但美国利率今年稍晚可能回到上升周期，也许需要该地区采取政策行动应对资本流动方向逆转。
亚洲开发银行在其最新的亚洲发展展望报告中表示，发展中亚洲地区经济今年和明年预计增长6.3%，与2014年相同。该地区包括45个亚太国家与地区。印度与多数东南亚经济体将走在前列，抵消中国经济成长放缓。
报告称，自2009年爆发全球金融危机之后，该地区现在占全球年度国内生产总值(GDP)增长的将近五分之三。
“大宗商品价格疲弱以及主要工业化经济体普遍复苏，助长了该地区的经济成长势头。印度与东南亚国家联盟(ASEAN)多数成员预计成长加快，可能帮助平衡亚洲最大经济体中国的逐渐减速，”ADB表示。
ADB表示，今年中国经济增速预计从去年的7.4%降至7.2%，明年降至7.0%。面对房地产市场降温、工厂产能过剩和地方债务上升，中国政府正在推进改革。
“若中国经济在调整至新常态的发展途中脚步不稳，或者，若印度改革不如预期果断，那么它们增速放缓效应可能扩散至亚洲其他发展中经济体。”亚开行在报告中指出。
印度今年经济增长料从2014年实际成长率7.4%加速至7.8%，较亚开行12月预测的增幅6.3%大幅上调，因该行预期，印度在实施改革以克服长期结构性低效后，投资将提升。
亚洲经济展望图表：
信贷迅速成长支撑了区内经济增长。截至2013年的五年间，亚洲地区14个最大经济体的银行贷款和债券规模近乎倍增，至34.1万亿(兆)美元。
然而亚开行指出，这结合激增的资本流入，却对资产价格构成风险。该行并表示，适当的宏观审慎政策或可直接应对某些领域的过度信贷。
亚开行称，全球油价走跌正给经济增长带来助益，尤其是对发展中亚洲；但骤然的急剧逆转将给亚洲带来比其他地方更猛烈的影响。若油价大涨，亚洲放松货币政策或能缓和对产出造成的打击。
该行表示，亚洲各国应善用当前低油价机制，寻求结构性改革，如去除燃料补贴或调高燃料税，以减轻公共财政的负担。(完)
(编译 张涛/张若琪 审校 张荻/李爽)
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