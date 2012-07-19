阿迪达斯将关闭在华唯一直属工厂

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京7月18日电---体育用品生产商阿迪达斯(ADSGn.DE)发言人周三表示，该公司将在今年晚些时候关闭在华唯一一家直属工厂，以精简制造业务。
该公司发言人Sabrina Cheung在一封电邮中称，中国仍是该公司的主要采购市场之一，其在华供应商合作夥伴超过300家。
Cheung指出，苏州阿迪达斯工厂约有员工160人，该公司已在几个月前向他们发布了关厂通知，并会向这些员工提供相应的补偿。
在本月末举行的伦敦奥运会上，阿迪达斯是德国及其他一些国家队的官方赞助商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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