阿迪达斯中国唯一直属工厂将关闭

体育用品生产商阿迪达斯发言人周三表示，该公司将在今年晚些时候关闭在华唯一一家直属工厂，以精简制造业务。该工厂位於苏州，约有员工160人。发言人称公司已在几个月前向他们发布了关厂通知，并会向这些员工提供相应的福利。图片为资料图片。