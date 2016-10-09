中国进一步精简政府核准投资项目 简化外企等审批管理--国务院

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月8日 - 中国国务院周六召开常务会议，确定进一步精简政府核准的投资项目，以深化改革更大释放市场活力；并决定简化外资企业等审批管理，营造扩大开放的更好环境。
中国政府网公布的会议内容显示，会议决定，将国家规划范围内有明确标准的投资项目核准权下放，其中，对集装箱专用码头、内河航运航电枢纽、车用发动机、城市快速轨道交通等投资项目，可下放由省级政府根据国家相关规划、准入标准等核准。
中国铁路总公司投资的铁路、桥梁、隧道等项目由其自行决策；并研究加大医疗、教育、文化、体育等社会领域向民间投资开放力度。
“在2013年、2014年两次精简政府核准的投资项目基础上，进一步下放核准项目，...有利于调动各方发展积极性，促进市场主体扩大合理有效投资。”会议指出。
会议并决定，对钢铁、煤炭、电解铝等产能严重过剩行业，各地不得以任何方式新增产能，原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业；同时严格落实监管责任，强化节地节能节水、技术、安全等准入“门槛”，对环境影响大、风险高的项目严格环评审批。
会议同时确定，今后举办外商投资企业，凡不涉及2015年版《外商投资产业指导目录》中禁止类、限制类和鼓励类中有股权、高管要求的规定等准入特别管理措施的，企业设立及变更一律由审批改为备案，且备案不作为办理工商、外汇登记等手续的前置条件。
“采取这一改革措施，外商投资企业设立及变更审批将减少95%以上。”会议要求，有关部门要有针对性地加强投资促进和服务，同时强化事中事后监管；下一步还要根据扩大对外开放的要求，继续优化准入特别管理措施。
会议还通过《全国农业现代化规划》，促进农业升级、农村发展、农民增收。要推进体制机制创新，引导农户依法自愿有序流转土地经营权，发展多种形式的适度规模经营；同时优化农业产业布局，增强粮食等重要农产品安全保障能力。
此外，要促进农业现代化与新型城镇化相辅相成，强化地方主体责任，因地因城施策，保障居民基本住房需求，“努力实现住有所居，促进房地产市场平稳健康发展。”（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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