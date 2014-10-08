国务院：对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案

路透北京10月8日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案，并运用产业、用地、环保等相关政策和技术标准等手段，提高管理科学性和有效性。除少数另有规定外，境外投资项目一律取消核准。

中国政府网报导称，会议决定再次修订政府核准的投资项目目录，进一步缩减核准范围，对市场竞争充分、企业能自我调节、可以用经济和法律手段有效调控的项目，由核准改为备案。修订后中央层面政府核准的投资事项将比2013年减少40%。

会议决定，进一步下放核准权限，对现阶段仍需核准的项目，明确中央部门和地方责任。进一步完善监管。下放的核准事项由地方政府按国家规划进行核准，并落实“各负其责、依法监管”要求，建立完善纵横联动协管机制。

会议并要求，要坚持放管并重，加强后续监管。依托投资项目在线审批监管平台，结合企业信用信息公示系统，建立投资项目建设信息报告和企业信用档案制度，并向社会公开有关信息。要同步下移监管与核准、备案权限，地方政府和有关部门要认真履行职责，依法查处违法违规行为。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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