中国本届政府任期将满 保经济稳定与政策可持续性仍是主题--花旗

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透香港2月28日电---备受关注的中国"两会"即将召开.对此投资银行花旗发布前瞻报告称,鉴於本届政府迈入任期最後一年,保持经济稳定与政策可持续性仍会是主题.
花旗预计,中国政府可能下调2012年官方经济增长目标至7.5%,但实际增速仍有望达到8.0-8.5%,因中国官方一直认同只有经济增速超过8%时,才能确保每年创造900万个新增就业岗位.
"两会"期间,可能有以下政策会宣布:
--人民银行或宣布今年的全社会融资规模将达13-14万亿元人民币,此前已将今年M2增速设定在14%,以支持经济增速达8%以上.银监会可能会从逆周期宏观审慎管理的角度出发,放松贷存比及资本充足率等监管力度,以支持信贷的增长.
--财政赤字占GDP的比重今年可能会超过2%,较2011年1.1%的比例有明显扩张.将财政赤字设在2%以下,可能会引发市场较为负面的理解.地方政府债可能会从去年的2,000亿元增长至2,500亿元,将有更多的沿海市场的地方政府加入自主发债行列.
--房地产调控政策或将延续目前状态.预计直到统计局公布的70个大中城市房屋价格的大多数出现下滑,政府才会宣布此轮房地产调控取得胜利.但有关房产税的的讨论将会更为热烈,以为放松"限购令"做好准备.而上述情况有望在今年年中看到.
报告认为,目前的财税体制改革仍会是优先关注的话题,而金融改革议题如利率和汇率市场化的排序相对靠後.不过,社会保障体系、私人投资、资源税改革,以及推进债券市场发展等,都会是热点话题,这将有利中国经济在中长期内再平衡.(完)
--整理 毕晓雯 ;审校 乔艳红
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路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
路透北京2月16日 - 针对媒体报导的多省今年固定资产预期目标超出2016年GDP，中国大型投行--中金公司表示，固定资产投资与支出法GDP的组成部分--固定资本形成总额，两者在统计概念和口径上存在差异，地方统计数字高估是固定资产投资超过GDP的更重要的原因。