中国大部制改革温和推进 顺势而为是最大亮点

* 大部制改革方案公布，撤销铁道部等四个正部级机构

* 改革基调总体温和，更着重政府职能转变

* 涉民生民意部门整合力度大，海洋监管执法统一

* 顺势而为是最大亮点，稳妥推进是关键

作者 沈燕

路透北京3月10日 - 中国热盼的政府机构改革方案终于出炉，其中的最大亮点体现在顺势而为，涉及民生民意的部门整合力度较大，包括铁道部被撤销，以及组建国家药品食品监管总局等。

而在目前中国周边海域，包括钓鱼岛等形势紧张的大背景下，重新组建的国家海洋局，也将改变以往“几龙治水”的混乱格局，凸显中国对海洋权的重视；不过，将素有“小国务院”之称的国家发改委权限扩大，则引发争议。

“相较08年更注重机构合并裁撤，本次的改革着力在于更强调政府职能转变，界定政府监管范围。应该说此次的机构改革方案还是不错的。”中国学习时报副主编邓聿文对路透称。

“十八大开完没多久，新领导班子要组阁，能在这样的时候拿出一份思路清晰的改革方案相当不错了。”国务院政策研究室的一位官员也称，毕竟改革不是一蹴而就的，新政府上台还需要有个稳定的环境推进政改。

该官员认为，此次改革最明确的是政府职能权限的划分，该放权的放权，该下放的下放，该整合的整合，最大限度缩小审批、核准、备案范围，减少政府对微观事务的管理。这个思路是很明确的，应该说比2008年的大部制改革方案更清晰，只是推进也需要一个过程。

根据周日公布的最新机构改革方案，包括铁道部等四个正部级机构将撤销。其中组成部门减少两个，副部级机构增减相抵数量不变。改革后，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门25个。

改革开放以来，中国此前分别在1982年、1988年、1993年、1998年、2003年和2008年进行了六次规模较大的政府机构改革。2008年机构改革后，国务院组成部门变为27个，工信部、交通运输部、住建部就是在这一次改革中设立的。

**大部制改革温和推进**

尽管此次机构改革是2008年中国推行大部制改革的延续，但受访的官员和专家们都认为，相较上次而言，此次方案更注重政府职能转变，顺应民意，而不是单纯地减少机构数量。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁认为，这次的方案更体现顺应民意的诉求，如食品药品安全近年来问题层出不穷，政府职能监管混乱难辞其咎。组建国家食品药品监管管理总局，就是将食品与药品安全的监管职能整合，有效实施统一监管。

前述国研室的官员则举例说明食品安全方面监管的混乱，“吃到毒蘑菇该怎么办？如果是地里长的，去找农业部；如果是森林的，去找林业局；如果是餐馆吃的，去找工商局...到最后都不知该去找谁。”他并坦称，这种多头管理的行政成本太高了，确实需要管理上的合并同类项。

根据方案，组建国家食品药品监督管理总局。保留国务院食品安全委员会，具体工作由国家食品药品监督管理总局承担；不再保留国家食品药品监督管理局和单设的国务院食品安全委员会办公室。

此外，铁道部被撤销亦受到广泛好评。大交通的整合从微观面看有助减少流通成本，从宏观面看有助经济结构方式的转变。

牛犁提到，中国的交通包括海上、公路、铁路以及航空，以往由于铁道部比较强势，自成一个小王国，使得上次的大部制改革中大交通并没有实现，导致中国各路交通缺乏统一规划，衔接不好.

"事实上多中转一次就会增加很多成本，尤其是物流成本，这也是导致中国物流成本居高不下的原因。”牛犁称。据统计，中国目前的物流成本约占GDP(国内生产总值)18%.

根据方案，实行铁路政企分开。将铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。

而文化领域的合并亦是大势所趋。中国国际经济交流中心研究员张永军就称，这几年中国地方的广电总局企业化改制一直在推进，包括新闻出版领域的事业化单位改编都在进行，因此已经具备了合并的条件。因此组建国家新闻出版广播电影电视总局也是水到渠成。

方案提出组建国家新闻出版广播电影电视总局。不再保留国家广播电影电视总局、国家新闻出版总署。

**撤销卫生部，组建国家卫生和计生委**

计划生育是中国的一项基本国策，而撤消卫生部，组建国家卫生和计生委的合并方案也让专家们预计，未来中国的人口政策可能会有所调整，尤其是中国的人口红利面临衰竭，人口老龄化来临，以及现行执行独生子女政策后，失独家庭逐渐增多等新问题。

根据方案，组建国家卫生和计划生育委员会。将国家人口和计划生育委员会的研究拟定人口发展战略、规划及人口政策职责划入国家发展和改革委员会；国家中医药管理局由国家卫生和计划生育委员会管理；不再保留卫生部、国家人口和计划生育委员会。

邓聿文指出，中国的计划生育政策作为一项国策不会动摇，近期政府还在重申，但不代表不调整，而将国家人口和计划育委员会的研究拟订人口发展战略、规划及人口政策职责划入国家发改委，在增加发改委的权限同时，也更强调人口政策的长远规划。

牛犁也认为，虽然中国并没有放松计划生育政策，但不排除一些地方根据实际情况，对人口政策调整的试点，“从改革方案看大政策不会调，但局部的调整仍是有可能的。”

不过，也有专家提到，尽管改革总体方案比较符合中国现实的情况，且合并的部门都是呼声较高的，但从最终结果看，国家发改委的权限有所扩大，包括人口政策的制度，以及电监会撤销并入能源局后，最终仍归属发改委。

根据最新方案，将重新组建国家能源局。将现国家能源局、国家电力监管委员会的职责整合，重新组建国家能源局，由国家发展和改革委员会管理；不再保留国家电力监管委员会。

“发改委的强势一直被诟病，此次机构改革不但没减权反而增强，反倒强化了发改委‘小国务院’的职能，难免有部门之间角力的痕迹。”一位不愿具名的人士称。(完)

(审校 张喜良)

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