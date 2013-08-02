中国开始清理金融诈骗广告咨询

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透北京8月1日 - 中国周四起在全国范围内开展为期三个月的广告资讯信息排查清理活动，严厉打击利用广告资讯信息为非法集资活动宣传造势。此举凸显对金融知识落后于个人财富增长可能带来麻烦的担忧。
中国银监会称，本次排查内容主要包括理财产品、无息贷款、房地产和造林与养殖等其他无风险、高收益的广告资讯信息。
银监会发布声明指出，排查清理活动将保护人民群众合法权益，净化市场环境。
银监会称，对排查出的涉嫌非法集资广告资讯信息将及时清理删除，对发现的违法犯罪线索依法进行查处。
由于中国民众缺乏金融知识和教育，很多人不懂得如何保护自己的资金，中国金融诈骗事件屡屡发生。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)