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时事要闻 | 2013年 8月 2日 星期五 17:51 BJT

中国开始清理金融诈骗广告咨询

路透北京8月1日 - 中国周四起在全国范围内开展为期三个月的广告资讯信息排查清理活动，严厉打击利用广告资讯信息为非法集资活动宣传造势。此举凸显对金融知识落后于个人财富增长可能带来麻烦的担忧。

中国银监会称，本次排查内容主要包括理财产品、无息贷款、房地产和造林与养殖等其他无风险、高收益的广告资讯信息。

银监会发布声明指出，排查清理活动将保护人民群众合法权益，净化市场环境。

银监会称，对排查出的涉嫌非法集资广告资讯信息将及时清理删除，对发现的违法犯罪线索依法进行查处。

由于中国民众缺乏金融知识和教育，很多人不懂得如何保护自己的资金，中国金融诈骗事件屡屡发生。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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