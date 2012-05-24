中国首个支线客机获批时间再次拖延

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京5月24日电（记者 方燕/Don Durfee）---中国商用飞机有限责任公司总会计师田民周四称，中国首个支线客机ARJ21在2013年以前不太可能获得监管部门批准，项目获批时间照原计划延後约五年。
项目推後可能也会影响C919客机的研发，该机型意在打破波音(BA.N)和空客EAD.PA在类似规模机型上的垄断。
田民表示，ARJ21客机获得中国民航总局最终批准的时间被延後至2013年，原计划是2008年以前完成。
当被问及拖延的原因时，田民拒绝透露细节，只是轻描淡写地说道：“这是程序。”
ARJ21拥有90个座位，是小型支线客机，设计航程约2,000英里。C919客机拥有168个座位。
田民指出，C919客机於2014年首飞的计划正按部就班的进行，料能按计划在2016年以前获得中国民航总局的批准。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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