年底可如期完成今年保障房建设目标--住建部

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京9月1日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥近日接受新华社采访时表示，三季度各地保障房建设推进速度进一步加快，年底可如期完成目标。
新华社周日报导称，齐骥表示目前今年304万户棚改任务总体进展顺利，从上半年情况看，整个保障性安居工程建设实现了时间过半、任务过半。
住建部此前公布数据显示，截至7月底，今年全国城镇保障性安居工程已开工500万套，基本建成280万套，分别达到年度目标任务的79%和59%。
中国6月末国务院常务会议研究部署加快棚户区改造，表示要进一步强化政策支持，今后五年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区1,000万户，其中2013年改造304万户。
齐骥表示，和前几年的棚户区相比，这1000万套是“硬骨头”，目前尚未改造的棚户区大多位于中西部地区、独立工矿区、资源枯竭型城市和三线企业较集中的城市。
他同时指出，目前棚户区改造的主要难题在于资金缺口大。虽然中央政府不断加大棚户区改造补助力度，但仍只占改造资金的一小部分。
“国务院已明确中央财政将继续加大补助力度，但就改造资金而言，仍需多渠道筹集，除了政府投入，还需大量社会资金和金融的支持，同时还应通过税费减免等，尽可能降低成本。”齐骥表示。
中国全国棚户区改造工作电视电话会议此前曾要求，各地要在10月底前编制完成2013-2017年棚户区改造规划，明确分年度、分类别改造任务，并落实到市县。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。