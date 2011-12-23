中国住建部与地方政府签明年保障房军令状--报载

路透上海12月23日电---中国住房和城乡建设部已和各地方政府签订明年保障房建设"军令状",开工总量基本确定在700万套,竣工总量确定为400万套.

上海证券报周五报导称,在全国住房保障工作会上,住建部代表"国务院保障性安居工程领导协调小组"与地方政府签订2012年的保障性安居工程工作责任书,并首次将保障性住房的竣工量纳入全年任务的考核范畴.

报导指出,700万套的开工量较之前计划的800万套要少,资金压力是2012年保障房开工量缩减的主要原因.

报导称,截至今年三季度末,对公租房、廉租房和棚户区改造的三类保障性工程贷款余额达到2,672亿元人民币,比年初新增951亿元,远远高於商业房地产贷款的增长速度,但仍需要政府多方支持.

中国年初计划在未来五年新建保障性住房3,600万套,大约是过去十年建设规模的两倍.截至今年10月底,全国城镇保障性安居工程开工已超过1,000万套,实现了年初的目标.

住建部部长姜伟新日前表示,加上去年开工的结转项目,今年实际在建的保障性住房约达1,500万套.但由於保障房建设的合理工期是两年半左右,今年的1,000万套能够建成的很少,今年能够竣工投入使用的将不低於300万套.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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