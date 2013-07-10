住建部：上半年全国保障房新开工440万套

中国央行官员称应加快建立宏观审慎管理制度框架 保持货币供给定力
路透北京4月5日 - 中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。
路透北京7月10日 - 中国住房城乡建设部周三称，截至6月底，全国城镇保障性安居工程新开工440万套，基本建成236万套，分别达到年度目标任务的69%和50%。
住建部在其官网上称，上半年全国保障房完成投资4,950亿元人民币。
近两年中国保障房建设持续推进。今年全国计划新开工城镇保障性安居工程630万套，基本建成470万套。
国务院近期强调，要加快棚户区改造，抓好其他保障房的建设、分配和管理。到“十二五”期末，力争基本完成集中成片棚户区改造。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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