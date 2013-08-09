今年前七月保障房开工500万套 达年度目标近八成

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京8月9日 - 中国住房城乡建设部周五称，截至7月底，今年全国城镇保障性安居工程已开工500万套，基本建成280万套，分别达到年度目标任务的79%和59%。
住建部网站公布，1-7月全国保障房完成投资6,200亿元人民币。
中国保障房建设持续推进。今年全国计划新开工城镇保障性安居工程630万套，基本建成470万套。
中国国家发展和改革委主任徐绍史近日也表示，要加大对保障性安居工程建设的推进力度，同时加快普通商品住房开工建设，支持居民家庭首套自住购房需求。
住建部此前还要求今年年底前，地级以上城市要明确外来务工人员申请住房保障的条件、程序和轮候规则。到“十二五”（2011-2015年）期末，力争基本完成集中成片棚户区改造。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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