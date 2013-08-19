中国在阿富汗的合资原油项目停摆

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透喀布尔8月18日 - 据一名雇员和一位阿富汗政府官员周日称，该国具有里程碑意义的石油项目投产不到一年即停止运转，大多数中国员工已经离开现场，因为仍未签订相关运输协议来精炼这些原油。
中国石油天然气集团公司(CNPC)国际与阿富汗的合资公司Watan Oil and Gas在该国北部Amu Darya盆地建设项目，从10月开始生产原油，极大振奋了希望在该国丰富的石油与矿产资源中淘金的投资者信心。
不过一位项目雇员称，现场的设备已经上锁，大约16名中方工人已经离开。这位雇员不愿具名，因未被授权面对媒体。
阿富汗矿产部政策主管Jalil Jumriany称，撤离员工只是为节省成本实施的暂时举措。他说有关方面正就在乌兹别克斯坦进行原油精炼的协议进行谈判。
CNPC在上周被问及此事时称，不清楚该项目出现任何问题或延迟。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
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