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时事要闻 | 2014年 10月 23日 星期四 09:20 BJT

阿富汗总统加尼本月将访问中国

路透北京10月22日 - 中国外交部发言人华春莹周三称，阿富汗总统阿什拉夫·加尼·艾哈迈德扎伊将于10月28日至31日对中国进行国事访问。

华春莹称：“此访是加尼总统就任后首次正式出访，也是阿富汗新政府成立后中阿之间首次高层访问，中方对此高度重视。届时，中国领导人将同加尼总统就中阿关系和共同关心的问题深入交换意见。”

她并表示：“中方将一如既往地为阿富汗和平重建提供力所能及的帮助。”（完）

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