阿富汗总统加尼本月将访问中国

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京10月22日 - 中国外交部发言人华春莹周三称，阿富汗总统阿什拉夫·加尼·艾哈迈德扎伊将于10月28日至31日对中国进行国事访问。
华春莹称：“此访是加尼总统就任后首次正式出访，也是阿富汗新政府成立后中阿之间首次高层访问，中方对此高度重视。届时，中国领导人将同加尼总统就中阿关系和共同关心的问题深入交换意见。”
她并表示：“中方将一如既往地为阿富汗和平重建提供力所能及的帮助。”（完）
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。