中国称阿富汗总统承诺帮助中国打击极端主义分子

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月27日（记者 Michael Martina） - 中国外交部亚洲司司长孔铉佑周二称，阿富汗总统加尼承诺帮助中国打击极端主义分子。加尼9月就任总统后首次外访即选择了中国，并与中国国家主席习近平举行了会谈。
中国表示，寻求在新疆建立东突厥斯坦的武装分子躲藏在阿富汗和巴基斯坦边境地带。
中国高层领导人担心，随着美国为首的北约军队撤出阿富汗，维吾尔族分裂分子将利用阿富汗可能再度出现的混乱局面。
孔铉佑在中阿两国领导人会谈后对记者表示，在安全领域，加尼总统表示愿意坚决支持中国打击东突伊斯兰运动恐怖势力。
他还表示，中国在未来三年将为阿富汗提供15亿元（2.45亿美元）援助，并在未来五年帮助阿富汗培训3,000名专业人员。
中国表示，并不寻求在北约军队撤出阿富汗之后在阿驻军，但是承诺在阿富汗重建方面发挥重要的经济作用。
自从塔利班政权倒台以来，中国迄今承诺为阿富汗重建提供2.5亿美元左右的援助，而在安全方面的支持则多数局限于打击毒品方面的培训。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)