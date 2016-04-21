中国愿与阿富汗深化军事合作--中国国防部

路透北京4月21日 （记者 Ben Blanchard） - 中国中央军委联合参谋部参谋长房峰辉周三会见来访的阿富汗官员时称，中国愿与阿富汗深化军事合作，其中包括反恐情报合作和联演联训。

中国正在与巴基斯坦以及美国一道进行斡旋，希望举行有塔利班参与的和谈，但塔利班上月表示拒绝参加和谈。

北约驻阿富汗国际安全援助部队2014年底停止作战行动，并撤出了大部分军队。中国称，不寻求填补北约撤军留下的真空。

中国承诺在商业方面为帮助重建阿富汗发挥重要作用。

据中国国防部网站周三报道，中国中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长房峰辉对来访的阿富汗总统国家安全顾问阿特马尔表示，中阿两军一直保持友好交往，在各专业领域开展了务实合作。

房峰辉称，中方愿与阿方深入落实两国领导人达成的重要共识，深化两军在反恐情报、联演联训、人员培训等领域务实合作，积极推动地区国家军队反恐合作机制化建设，共同维护地区和平稳定与发展。

阿特马尔详细介绍了阿方坚定打击“东伊运”、支持“一带一路”战略构想的考虑。

他表示，阿方非常重视发展与中国和中国军队的友好关系，愿与中国一道，不断深化防务安全领域务实合作特别是反恐合作，努力推动阿中两国成为共同打击恐怖主义、维护地区和平稳定的可靠战略伙伴。