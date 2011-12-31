深圳花生与食用油检出超标致癌物

新华社周五报道，深圳食品安全部门在该市所售花生和食用油中，检测出致癌物黄曲霉毒素含量超标，深圳市场监管局表示，在两家超市和一家冷冻食品店里，检测出部分花生中黄曲霉毒素的含量是规定标准的4.3倍；在四家饭店所使用的食用油中，黄曲霉毒素含量是规定标准的4倍。路透