版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 12月 31日 星期六 09:51 BJT

深圳花生与食用油检出超标致癌物

新华社周五报道，深圳食品安全部门在该市所售花生和食用油中，检测出致癌物黄曲霉毒素含量超标，深圳市场监管局表示，在两家超市和一家冷冻食品店里，检测出部分花生中黄曲霉毒素的含量是规定标准的4.3倍；在四家饭店所使用的食用油中，黄曲霉毒素含量是规定标准的4倍。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐