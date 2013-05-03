西方学者创建中国对非洲援助数据库

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月29日（记者 Paul Eckert） - 经济发展研究人员周一公布有关中国对非洲援助的数据库，而外界对中国援非的意图和影响看法不一。

位于华盛顿的全球发展中心（Center for Global Development）和AidData共同研究和创建了该数据库，囊括了2000-2011年间中国资助50个非洲国家的1,673个项目，项目总值750亿美元。AidData是杨百翰大学、威廉玛丽学院和非盈利组织Development Gateway的合作项目。

全球发展中心表示，包括官方开发援助（ODA）和其他官方资金（OOF），中国援非数据与同期美国对非洲的援助大体相当。

该数据库（china.aiddata.org）创建者指出，西方国家和一些主要发展中国家的官方ODA数据对外公开、易于统计，而追踪中国的援助数据难度要大得多。

“中国将援助行为作为国家机密，该数据库意在揭示实际情况。”德国海德堡大学经济学教授、普林斯顿大学访问学者Andreas Fuchs说道。

“这个话题引起了非常强烈的反应，正面和负面都有，观点呈两极分化。”AidData执行董事、威廉玛丽学院研究员Brad Parks表示。

该数据库根据中英文媒体报道编纂而成，包括一幅互动地图，详述了国家和项目层级信息。Parks和Fuchs在接受路透采访时表示，该数据库将持续加入中国对非洲援助的数据。（完）