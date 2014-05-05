李克强展开非洲之行 中国与埃塞俄比亚签署一系列协议

图中为李克强与埃塞俄比亚总理迪塞雷根，2014年5月4日摄于 亚的斯亚贝巴。 REUTERS/Stringer

路透亚的斯亚贝巴5月4日（记者 Aaron Maasho） -中国周日与埃塞俄比亚签署一系列协议，中国国务院总理李克强周日展开对非洲四国的访问，旨在巩固中非关系，此行首站就是埃塞俄比亚。

这是李克强去年出任总理以来首次访问非洲。

非洲普遍将中国视作有效抗衡西方影响的力量，但非洲一些决策者和经济学家呼吁中非发展更均衡的贸易关系。

近年来中国企业在埃塞俄比亚大量投资，此外，中国也是埃塞俄比亚扩建公路、铁路和电信服务等基础设施方面的重要合作伙伴。

随同李克强出访的中国部长级官员和企业高管与埃塞俄比亚方面签署了16项协议，包括贷款以及公路和工业区建设的合作协议。

李克强在新闻发布会上说：“双方发展的轨道已铺设而且方向正确，未来会发展的更快。”

华为HWT.UL和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)当前正着手在埃首都亚的斯亚贝巴部署高速4G宽带网络，并在埃全国范围内扩展3G服务。

有批评人士称中国将重点放在获得非洲自然资源、而非在当地创造就业和市场方面，阻碍了非洲的经济发展。

李克强在此次出访前接受了非洲国家媒体联合采访，他明确表示，对于中非合作中出现的问题，中国政府愿与非洲国家一起坐下来协商解决。

他说：“我可以郑重告诉非洲的朋友们，中国绝不会走别国殖民主义的老路，也不允许历史上的殖民主义行径在非洲重演。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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