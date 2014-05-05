《信报》：中国苦心经营非洲 经济外交独力难支

首季中国资本外流按季减逾半 外币流出占比较大--法国外贸银行
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
（5月5日社评）
总理李克强昨天启程访问非洲四国，并将到非洲联盟总部发表面向全非的演讲，提出新时期中非合作框架。此行选在前总理周恩来访问非洲50周年纪念的时机出访，与非洲四国签订一系列经贸合作文件，的确别具意义，反映中国锐意加快拓展中非关系，在推动全方位大国外交的战略下，进一步巩固在非洲的根基。
近年，中国扩大在非洲的投资、经贸和安全领域合作，影响力增加。但随着非洲的有色金属和石油资源不断被发现，中国在非洲的经营受到不少西方政客批评，指中国重视中非外交，志在谋取当地的资源。
今回李克强首度在中国援助建成的非盟会议中心发表演讲，无疑是一个相当精巧的外交安排；也充分显示中国在美国强势重返亚洲、美日联手遏抑中国崛起的形势下，把战略和外交战线拉阔，积极拓展中非关系，从中增加更多全球性的战略资源，据此抵销美日在东亚区内的抑制压力，更可反守为攻，争取更大的外交主动优势。
直到目前，中非经贸关系虽发展迅速，但在文化、政治价值共享、相互信任与了解这些「软实力」要素方面，却仍不足。一味靠经济外交，实在难以支持开拓全面持久的合作关系。
但无论如何，去年习近平以国家元首身份访问非洲，以「真、实、亲、诚」四字真言，为中非关系作出外交方针定调，今次李克强继之以具体的经贸合作接力，范围涵盖石油、农业、贸易、衞生和文化等领域，打造中非关系「升级版」，揭开了中国力图与非洲建立新型战略伙伴关系的新序幕。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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