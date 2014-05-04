李克强称中非合作中出现的问题是少数个案

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京5月4日 -中国国务院总理李克强周日称，中非关系全面快速发展，双方企业间的合作也遇到“成长的烦恼”，需要双方妥善解决。
李克强5月4-11日访问埃塞俄比亚、尼日利亚、安哥拉和肯尼亚，行前接受了非洲国家媒体联合采访。
李克强指出，在非洲的中国企业必须严格遵守当地法律法规，对承包工程的品质负责、对商品品质负责、对消费者负责、对当地社会和环境承担相应的责任。
他表示，对于中非合作中出现的问题，中国政府愿与非洲国家一起坐下来协商解决，但这些问题毕竟是少数个案，近年来双方合作不断深入发展才是主流和大方向。
李克强说：“我可以郑重告诉非洲的朋友们，中国绝不会走别国殖民主义的老路，也不允许历史上的殖民主义行径在非洲重演。”
他指出，中国已连续5年成为非洲第一大贸易伙伴国。目前，中国在非企业已超过2,500家，为当地创造了10多万个就业岗位。（完）
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。