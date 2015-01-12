王毅访非 称中国绝不走西方殖民者老路

路透北京1月12日 - 中国外交部长王毅访问非洲期间接受中国中央电视台非洲分台采访，他表示中国不会走西方殖民者的老路。

中国是非洲最大的贸易伙伴，过去20年对非洲的自然资源需求迅猛增长，成为中国经济增长的重要动力，但与此同时被一些非洲领导人指责在非洲搞“新殖民主义”。

王毅在肯尼亚接受采访时说：“我们绝不会走西方殖民者的老路，也绝不会以牺牲非洲的生态环境和长远利益为代价，而是要寻求互利互惠、合作共赢。”

中国曾表示，与非洲国家的合作涵盖农业、健康以及基础设施相关项目等。

中国去年7月称，2010-2012年对外援助超过140亿美元，其中超过一半在非洲。

中国称对非洲的援助无附加条件，但一些在非洲的项目被批评支持人权纪录较差的政府以及缺乏透明度，譬如在津巴布韦、苏丹和安哥拉的一些项目。

王毅此次将访问五个国家，包括肯尼亚、喀麦隆、赤道几内亚、苏丹以及刚果（金）。

王毅周日在苏丹被记者提问中国是否为了石油利益斡旋有关苏丹问题，他答复道，中国斡旋苏丹和南苏丹问题，是出于作为一个负责任大国应该承担的责任和义务，而不是为了一己私利。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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