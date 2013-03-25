中非关系：习近平非洲之行侧重加强经贸纽带

**亲密关系**

中国在非洲各地建设公路、铁路和标志性建筑，来换得其石油和铜、铀等矿物。

“中国被我们称作全天候朋友，”Mwajuma Swai老师称。“他们不像西方人那样会翻脸，也不会给援助和贸易附加一堆条件。”

但中国在非洲的存在日益扩大还是引起一定的忧虑。

尼日利亚央行总裁Lamido Sanusi称，非洲人应该对“与中国亲密关系”背后的现实情况保持清醒。

“中国拿走我们的原材料，向我们销售制成品。这也是殖民主义的本质，”他在本月的金融时报上写道。“我们必须正视中国的身份：一个竞争者。”

他的言论在因习近平的到访而插上中国国旗的坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆得到反响。商人Hamisi Mwalimu称，“我们需要有利于坦桑尼亚和中国双方的明智伙伴关系。现在，他们的收获比我们更大。”

在去年的中非峰会上，时任国家主席胡锦涛承诺帮助非洲出口制成品，而不是仅出口原材料。

他还向非洲国家提供三年期200亿美元贷款，促进中非友好关系，这引起西方的不安，他们批评中国政府在与非洲开展经易活动时忽视人权问题。

这样的批评引发中国方面反击。

“非洲希望获得平等待遇，这是许多西方国家不能理解的，或者至少是他们不愿意这样去做的，”中国政府非洲事务特别代表钟建华在本月的访谈中对路透表示。

钟建华承认中国公司面临在非洲基础设施建设和矿业项目中使用中国工人的指责。中国政府估计在非洲工作的中国工人约有100万人。

“我们已要求中国公司不能只是使用中国工人，”钟建华称。“我想多数中国公司现在意识到了这一点。”

然而并非所有非洲政府对使用中国工人感到忧虑，尤其是基建项目。

“中国来刚果不是来创造就业的，”刚果共和国驻中国大使丹尼尔·奥瓦萨(Daniel Owassa)对路透表示。(完) (编译 程琳/石冠兰 审校 李爽/张涛)