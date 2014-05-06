中国将向非洲增加120亿美元援助

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月5日 - 新华社报导称，中国国务院总理李克强周一表示，中国将向非洲增加至少120亿美元的援助，并表示愿与非洲分享先进技术，帮助后者发展高铁。
李克强在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟会议中心发表演讲时，作出了此番承诺。
李克强在演讲中称，中方决定向非洲国家增加100亿美元贷款额度，同时为中非发展基金增资20亿美元。
李克强还称，为帮助非洲实现建立高速铁路网的梦想，中方愿同非方开展合作。
李克强并表示，为保护非洲野生动物资源，中国政府将向非洲提供1,000万美元无偿援助，加强与非洲国家的技术合作和经验分享。
这是李克强自去年出任国务院总理以来首次访问非洲。（完）
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译