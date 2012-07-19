中国将引导企业对非洲投资并向制造业倾斜

路透北京7月19日电---中国国务院总理温家宝周三表示,中国将继续鼓励有实力、信誉好的企业赴非投资,并引导对非洲投资向制造业领域倾斜,支持企业和金融机构以多种方式参与非洲交通、通讯、电力、水利等基础设施建设.

他在第四届中非企业家大会开幕式上并称,中方将於年内全面落实向非洲提供优惠性质贷款的承诺,并在此基础上提供新的优惠性质贷款和商业贷款.

同时,中方决定实施"对非贸易专项计划",适时派出赴非投资贸易促进团,扩大非洲产品进口;支持举办更多非洲商品展,为非洲企业推介优势商品提供便利.

中国还将进一步对非洲国家开放市场,提高与中国建交的非洲最不发达国家享受零关税待遇的出口商品税目的比重.

中国国家主席胡锦涛於周四表示,未来三年内将向非洲国家提供200亿美元贷款,是过去三年提供金额的两倍.(here)

2009年,中国承诺将向非洲提供100亿美元优惠贷款.而2006年的峰会上胡锦涛亦宣布提供50亿美元的信贷支持.

截至今年6月,中国对非各类投资450亿美元.其中直接投资超过150亿美元,制造业、金融业和建筑业投资占60%,采矿业投资约占25%.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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