中国和非洲IPO热潮涌动 新兴市场背靠火炉好取暖

路透伦敦1月15日 -从突尼斯到北京，新兴市场企业正加紧进入股市筹资，这可能会吸引那些因廉价美国资金退潮而有离场之意的投资者。

今年料将是发展中国家新股发行强劲的一年，这与整体新兴市场股票的黯淡表现形成对比，这些股市过去三年普遍表现欠佳，今年开局亦令人失望。

据汤森路透数据，新兴市场公司今年迄今已发行23亿美元新股，规模是2013年同期的五倍多。

迄今新股发行的主力是亚洲公司，尤其是中国--监管当局进行了新股发行改革，以缓解市场对新股定价过高的忧虑。

但这种活跃趋势今年可能会扩大至其他地域，部分是因为政治气氛更为稳定。比如突尼斯经过三年抗争后将前领导人赶下台，这应会让企业恢复新股发行，满足投资者对新股的需求。

这些当地、个别国家的因素可能有助于吸引全球投资者重返表现不佳的新兴市场股市；由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)看来年末可能结束购债计划，今年新兴市场股市将面临挑战。

“今年新兴市场的气氛会有所好转。有迹象显示出口回升、获利企稳以及股东权益报酬率(ROE)提高，”瑞银财富管理公司新兴市场投资长Jorge Mariscal表示。

“这对发行股票有帮助。整体而言，我预计2014年的股票发行状况会比2013年好，但可能相当零散，首次公开发行(IPO)会受到国家的形势推动。”

根据路透数据，2013年新兴市场企业共筹集475亿美元新股本，稍高于2012年。这只是2007和2010年高峰时的三分之一，当时募集到1,500亿美元左右。

**中国与非洲IPO热潮**

咨询机构普华永道(PwC)预计，由于中国证监会在冻结上市一年后打开IPO的闸门，今年中国企业股票发行规模或将高达2,500亿元人民币(413.8亿美元)，可望创下第二纪录高位。

逾50家公司已经宣布计划在上海和深圳交易所上市，还有数百家公司在排队等候。中国证监会今年可能批准多达500家公司进行IPO。

在香港市场，企业料筹资322亿美元，创下2010年以来最高并将是2013年融资规模的两倍。今年的大型交易可能包括肉类加工企业双汇50亿美元的上市案，以及健康和美容产品零售商屈臣氏、电子商务巨头阿里巴巴集团的上市交易。

IPO热潮也受非洲新市场带动，该地区以前是私募股权公司的去处，因那里缺乏流动性和透明度。

如果非洲市场确实向公众投资开放，则可能吸引到大机构投资者。这些投资者追捧上市市场中的被动型指数，而非收益可能较高但过于劳动密集型的私下交易。

“进行IPO需要有想筹资的公司和市场对此的偏好。在哪里可以看到这两个要素？最令人感兴趣的地方是非洲，”Renaissance Capital首席分析师Charles Robertson表示。(完)

(编译 侯向明/李春喜/王翔琼；审校 屈桂娟/龚芳)

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