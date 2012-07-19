版本:
中国
中国财经 | 2012年 7月 19日 星期四 11:57 BJT

中国未来三年将向非洲提供200亿美元贷款

路透北京7月19日电---中国国家主席胡锦涛周四表示,未来三年内将向非洲国家提供200亿美元贷款,是过去三年提供金额的两倍.

中非合作论坛第五届部长级会议周四在北京开幕,胡锦涛在开幕式发表讲话时做出上述表示.

2009年,胡锦涛承诺将向非洲提供100亿美元优惠贷款.而2006年的峰会上他亦宣布提供50亿美元的信贷支持.(完)

--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐