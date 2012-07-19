中国未来三年将向非洲提供200亿美元贷款

路透北京7月19日电---中国国家主席胡锦涛周四表示,未来三年内将向非洲国家提供200亿美元贷款,是过去三年提供金额的两倍.

中非合作论坛第五届部长级会议周四在北京开幕,胡锦涛在开幕式发表讲话时做出上述表示.

2009年,胡锦涛承诺将向非洲提供100亿美元优惠贷款.而2006年的峰会上他亦宣布提供50亿美元的信贷支持.(完)