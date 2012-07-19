中国未来三年将向非洲提供200亿美元贷款

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京7月19日电---中国国家主席胡锦涛周四表示,未来三年内将向非洲国家提供200亿美元贷款,是过去三年提供金额的两倍.
中非合作论坛第五届部长级会议周四在北京开幕,胡锦涛在开幕式发表讲话时做出上述表示.
2009年,胡锦涛承诺将向非洲提供100亿美元优惠贷款.而2006年的峰会上他亦宣布提供50亿美元的信贷支持.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
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