中国将向非洲增加120亿美元援助

路透北京5月5日 -新华社报道称，中国国务院总理李克强周一表示，中国将向非洲增加至少120亿美元的援助，并表示愿与非洲分享先进技术，帮助后者发展高铁。

李克强在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟会议中心发表演讲时，作出了此番承诺。

李克强在演讲中称，中方决定向非洲国家增加100亿美元贷款额度，同时为中非发展基金增资20亿美元。

李克强还称，为帮助非洲实现建立高速铁路网的梦想，中方愿同非方开展合作。

李克强并表示，为保护非洲野生动物资源，中国政府将向非洲提供1,000万美元无偿援助，加强与非洲国家的技术合作和经验分享。。

这是李克强自去年出任国务院总理以来首次访问非洲。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。