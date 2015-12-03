习近平访问南非 两国签署65亿美元商业协议

路透比勒陀利亚12月2日（记者 Joe Brock） - 中国国家主席习近平访问南非，两国签署总值940亿南非兰特（合65亿美元）的合作协议，侧重于在南非建设基础设施。

两国周三签署了26项协议，其中包括中国将向南非电力公用事业提供5亿美元贷款。

两国还签署了加强核电合作的协议，但未提供细节。

此外，中国将帮助在南非建设一座汽车制造厂，预计至2017年底时该工厂将可向其他非洲国家出口汽车。

南非总统祖马称两国关系是历来最好的时期，习近平亦对两国关系作出高度评价，两国领导人探讨了加强投资以及改善贸易失衡等议题。

过去几年里，中国向非洲国家提供了多项优惠贷款，非洲国家则向中国提供石油以及铜和铀等原材料。

非洲国家认为中国可有效抗衡西方国家的影响力，一些西方国家则批评中国在非洲推动贸易和援助政策的同时，忽略了当地的冲突以及人权问题。

习近平还将与祖马共同主持周五起在约翰内斯堡举行的中非合作论坛峰会，多个非洲国家领导人将出席峰会。（完）