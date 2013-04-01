习近平访问刚果 结束非洲之旅

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透布拉柴维尔3月29日 - 中国国家主席习近平周五访问刚果，与该国签署了基建设施等协议，并承诺深化两国的合作。这是习近平本次非洲六天访问之行的最后一站。
成千上万的当地民众冒着酷暑，身穿印有两国元首画像的服装，欢迎习近平访问刚果。
习近平在刚果议会大厦发表演讲，指出中非相互依赖有助于未来走向共同成功。
习近平称，展望未来，中国发展将给非洲带来前所未有的机遇，非洲发展也将为中国发展带来前所未有的机遇。
在习近平访问期间，中方与刚果签署了近十几项新协议。
中方同意向刚果OYO河港项目提供6,300万美元资金，同时还签署了支持刚果西北地区一个水电站项目、以及Pointe-Noire的一个新港口建设项目等协议。
中方还同意向刚果提供约150亿刚果法郎（2,936万美元）无息贷款，援助在刚果首都的Mpila建造200处住所和一所学校。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
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