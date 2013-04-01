习近平访问刚果 结束非洲之旅

路透布拉柴维尔3月29日 - 中国国家主席习近平周五访问刚果，与该国签署了基建设施等协议，并承诺深化两国的合作。这是习近平本次非洲六天访问之行的最后一站。

成千上万的当地民众冒着酷暑，身穿印有两国元首画像的服装，欢迎习近平访问刚果。

习近平在刚果议会大厦发表演讲，指出中非相互依赖有助于未来走向共同成功。

习近平称，展望未来，中国发展将给非洲带来前所未有的机遇，非洲发展也将为中国发展带来前所未有的机遇。

在习近平访问期间，中方与刚果签署了近十几项新协议。

中方同意向刚果OYO河港项目提供6,300万美元资金，同时还签署了支持刚果西北地区一个水电站项目、以及Pointe-Noire的一个新港口建设项目等协议。

中方还同意向刚果提供约150亿刚果法郎（2,936万美元）无息贷款，援助在刚果首都的Mpila建造200处住所和一所学校。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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