习近平在坦桑尼亚发表演讲 希望与非洲建立平等关系

路透达累斯萨拉姆3月25日(记者 Fumbuka Ng'wanakilala/George Obulutsa) - 中国国家主席习近平周一对非洲国家表示，他希望建立有助于非洲发展的平等关系。这也是他对外界关于中国只对非洲原材料感兴趣顾虑作出的回应。

在非洲之行的第一站坦桑尼亚，习近平对坦桑尼亚总统贾卡亚·基奎特（Jakaya Kikwete）表示，中国同非洲合作将帮助非洲变得更加富裕。

习近平在达累斯萨拉姆尼雷尔国际会议中心发表演讲称，中国“真诚希望非洲国家发展得更快一些，非洲人民日子过得更好一些”。

中国将在2013-2015年间向非洲提供200亿美元贷款，习近平承诺要“帮助非洲国家把资源优势转化为发展优势，实现自主发展与可持续发展。”

非洲国家普遍将中国视为抗衡西方影响力的平衡力量，但随着双方关系的成熟，决策者和经济学家关于打造更平衡贸易关系的呼声渐长。

习近平在发言中表示：“中国将继续为非洲发展提供应有的、不附加任何政治条件的帮助。”

但对中国这种援助表示感谢的同时，中国在非洲企业的运作方式也日渐遭到不满。非洲工业园区几乎全都是中国工人，这让那些寻求工作的当地人心存不满。

习近平还表示，中方将积极实施“非洲人才计划”，未来三年，将为非洲国家培训三万名各类人才，提供1.8万个奖学金留学生名额，加强对非洲技术转让和经验共享。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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