习近平访问津巴布韦，出席10项双边经济协议签约仪式

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈拉雷12月2日 - 中国国家主席习近平周二对津巴布韦进行国事访问，这是中国国家领导人自1996年以来的首次到访。习近平出席了中津两国10项经济协议的签字仪式，其中包括当地最大热电站的扩建项目。
中国进出口银行签约为旺吉（Hwange）热电站600兆瓦扩容项目提供逾10亿美元贷款。中国水电集团承接了该扩建项目。
中国水电集团去年10月赢得了这个价值15亿美元的旺吉热电站扩容项目，将增加两套热电机组，解决当地电力短缺问题。
习近平和穆加贝还出席了新议会大楼和药品仓库建设等协议的签署仪式。
中国进出口银行还将为津巴布韦国有电信企业TelOne建设互联网光纤宽带提供贷款。
官员们并未透露上述协议的总金额。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。