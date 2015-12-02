习近平访问津巴布韦，出席10项双边经济协议签约仪式

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈拉雷12月2日 - 中国国家主席习近平周二对津巴布韦进行国事访问，这是中国国家领导人自1996年以来的首次到访。习近平出席了中津两国10项经济协议的签字仪式，其中包括当地最大热电站的扩建项目。

中国进出口银行签约为旺吉（Hwange）热电站600兆瓦扩容项目提供逾10亿美元贷款。中国水电集团承接了该扩建项目。

中国水电集团去年10月赢得了这个价值15亿美元的旺吉热电站扩容项目，将增加两套热电机组，解决当地电力短缺问题。

习近平和穆加贝还出席了新议会大楼和药品仓库建设等协议的签署仪式。

中国进出口银行还将为津巴布韦国有电信企业TelOne建设互联网光纤宽带提供贷款。

官员们并未透露上述协议的总金额。（完）