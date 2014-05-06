中国将向非洲增加120亿美元援助

中国国务院总理李克强展开访问非洲四国的行程，周一在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟会议中心发表演讲时称，中方决定向非洲国家增加100亿美元贷款额度，同时为中非发展基金增资20亿美元。李克强还称，为帮助非洲实现建立高速铁路网的梦想，中方愿同非方开展合作，把技术、培训、管理经验与非方分享。图为李克强在非盟会议中心发表演讲。路透