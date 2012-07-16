中国农业银行副行长杨琨辞职

路透上海7月14日电---中国农业银行(1288.HK) (601288.SS)周五晚间发布的声明称，该行副行长杨琨已辞去农行执行董事、副行长及董事会相关委员会委员的职务，自7月13日起生效。

农行在其网站的声明中称：“杨琨由於个人情况不能履职，已辞去农业银行执行董事、副行长及董事会相关专门委员会委员的职务。”