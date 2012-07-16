中国农业银行副行长杨琨辞职

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透上海7月14日电---中国农业银行(1288.HK) (601288.SS)周五晚间发布的声明称，该行副行长杨琨已辞去农行执行董事、副行长及董事会相关委员会委员的职务，自7月13日起生效。
以市值计，中国农业银行是中国第三大银行。
农行在其网站的声明中称：“杨琨由於个人情况不能履职，已辞去农业银行执行董事、副行长及董事会相关专门委员会委员的职务。”
杨琨目前正接受有关部门的调查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。