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职场管理 | 2012年 7月 16日 星期一 15:34 BJT

中国农业银行副行长杨琨辞职

路透上海7月14日电---中国农业银行(1288.HK) (601288.SS)周五晚间发布的声明称，该行副行长杨琨已辞去农行执行董事、副行长及董事会相关委员会委员的职务，自7月13日起生效。

以市值计，中国农业银行是中国第三大银行。

农行在其网站的声明中称：“杨琨由於个人情况不能履职，已辞去农业银行执行董事、副行长及董事会相关专门委员会委员的职务。”

杨琨目前正接受有关部门的调查。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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