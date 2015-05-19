中国重要政经日程--5月19日

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
今日重要政经日程
5/19（周二）
--国务院总理李克强于5月18日至26日应巴西联邦共和国总统罗塞芙、哥伦比亚共和国总统桑托斯、秘鲁共和国总统乌马拉、智利共和国总统巴切莱特邀请，对巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利四国进行正式访问。 *--中国国际经济交流中心上午9：00-11：30召开第71期“经济每月谈”，主题为：深化财税体制改革的重点和难点。
近期重要政经日程
5/23（周六）
--2015清华五道口金融论坛在北京召开，至24日。
5/30（周六）
--首届中国人民大学世界经济论坛在北京召开。
--第九届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京召开。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程 (完)
(发稿 王蕾；审校 宿泱韫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。