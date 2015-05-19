中国重要政经日程--5月19日

今日重要政经日程

5/19（周二）

--国务院总理李克强于5月18日至26日应巴西联邦共和国总统罗塞芙、哥伦比亚共和国总统桑托斯、秘鲁共和国总统乌马拉、智利共和国总统巴切莱特邀请，对巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利四国进行正式访问。 *--中国国际经济交流中心上午9：00-11：30召开第71期“经济每月谈”，主题为：深化财税体制改革的重点和难点。

近期重要政经日程

5/23（周六）

--2015清华五道口金融论坛在北京召开，至24日。

5/30（周六）

--首届中国人民大学世界经济论坛在北京召开。

--第九届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程 (完)

(发稿 王蕾；审校 宿泱韫)

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