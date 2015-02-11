焦点：中国老龄化吸引投资者涌入“热度堪比互联网”的医疗行业

2012年3月19日资料图片，北京一家医院，一位糖尿病人在等着看医生。 REUTERS/David Gray

路透香港2月11日 - 面对中国几亿老年人的医疗保健需求，投资者蜂拥进入中国蓬勃发展的医疗保健业，推动该行业并购交易规模超过炙手可热的互联网行业。

随着中国去年放松外资入股限制，加之人口老龄化加速，TPG资本[TPG.UL]等私募股权公司，以及马来西亚IHH Healthcare Bhd (IHHH.KL)等医疗保健业者纷纷投资中国的医院、制药公司和医用设备制造企业。

2030年时中国65岁或以上人口预计达2.23亿，如此前景对这些企业充满了吸引力，尽管也有显而易见的风险：医院基础设施落后、估值升高以及医生匮乏。

这些企业已经开始调整与本地合作伙伴的关系，以招募到医生；并推动加快获得当地许可证，以开始实施原定项目。

中国已经预计，为应对人口老龄化高峰，未来五年民间部门、国有企业和消费者的医疗保健支出将增长两倍，至8万亿(兆)元人民币(1.3万亿美元)。

“我七成的时间都用在物色中国医疗行业交易，”位于香港的私募股权公司松域资本的联合创始人汪国兴称，“这真的是中国一个热门领域，可与移动互联网比肩。”

汤森路透数据显示，经过数年的稳定成长，中国医疗行业并购规模增长逾一倍，2014年达到创纪录的185亿美元。单是今年1月，并购规模就达69亿美元，并购活动加速预示着今年又是风光无限的一年。

涉及中国电子商务、互联网软件、服务和基建的并购交易在2014年同样创下纪录，但179亿美元的总额不及医疗业。

中国2009年开始放开医疗业，但直到2014年才允许外资独资医院，并进一步放松药品价格管制，出台规定加快医疗设备的审批进程。

这种乐观情绪已经推动一些公司的估值稳步升高。中国最大私营医院集团凤凰医疗(1515.HK)在2013年12月香港上市时，预估市盈率为25.1倍。现在股价市盈率约为35倍。

对于潜在投资者而言，其他风险包括医生人力不足以及医院执照审批流程冗长。

根据世界卫生组织(WHO)的数据，2012年中国每万人口拥有医生数为14.6人，澳大利亚为38.5人，美国24.2人，巴西17.6人。

“是否能招聘到医生是很重要的一点，特别是当你研究医院和医疗供应行业情况时，”咨询公司Bain & Co合伙人Vikram Kapur表示。“因此，需要管理的风险就是，要确保民间医疗机构能招聘到足够的医生。”

中国和亚太区其他国家医疗行业并购交易：link.reuters.com/hag93w

**有吸引力的投资**

TPG、黑石集团(BX.N)和中国制药商复星医药(600196.SS)(2196.HK)均已投资入股中国的医院、医疗设备制造商以及医疗服务企业。

“我们对‘新’中国持非常正面的看法，特别是医疗行业，”高盛首席中国策略师Kinger Lau表示。“随着生活水准提高和人口老龄化，医疗行业改革的概念从投资角度而言非常有吸引力。”

亚洲最大医院运营商IHH Healthcare董事长Abu Bakar Suleiman对路透表示，该公司已在上海建立一家医院，在农村地区拥有规模较小的诊所，并在洽商进一步拓展中国业务。

“中国很大，所以不只是进军北京和上海，”Suleiman说。“对民营行业来说，现在是刚刚起步的阶段。我们感觉，现在进入中国市场将是不错的选择。”(完)

(编译 许娜/王兴亚/王颖；审校 屈桂娟/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。