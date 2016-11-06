中国研究农产品期货对外开放路径 鼓励期货公司新三板融资--证监会

路透上海11月5日 - 中国证监会副主席方星海表示，中国农产品期货市场与实体经济的发展还有很大差距，将继续深入推进农产品期货、期权市场建设，研究农产品期货市场对外开放的路径和突破口，同时鼓励期货公司采取境内外上市及新三板等方式筹资。

证监会周六网站刊登他的讲话称，中国农产品期货市场总量还比较小，从持仓合约规模来看，目前中国农产品期货品种单边持仓规模仅为美国的9%。美国玉米期货单边持仓量占美国玉米现货产量的比例，近十年来一直稳定在50%左右，而中国这一比例仅有6%左右。这反映了中国农产品期货市场风险管理规模总量与成熟市场相比仍有较大差距。

另外，农产品品种体系还比较单一。虽然中国已上市21个农产品期货品种，但现货市场规模大、市场需求也大的生猪、活牛、化肥、棉纱、马铃薯、奶粉等农产品尚未开展期货交易。全球市场上已上市60多种农产品期权，而中国农产品期权还未起步。

他表示，中国证监会将推进农产品期权上市准备工作，力争尽早上市豆粕、白糖期权，为涉农主体提供更加精细化的风险管理服务；研究农产品期货市场对外开放的路径和突破口，逐步提升中国农产品期货市场的定价效率和国际定价话语权；稳步扩大“保险+期货”试点，积极探索期货市场服务“三农”的新渠道、新机制。

同时，也将进一步完善农产品期货合约及规则制度，加强农产品期货市场监管。(完)