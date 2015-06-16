中国夏粮丰收已成定局 目前收获过八成总产将再创新高

路透北京6月16日 - 中国农业部称，从农情调度和各地实打实收情况看，目前全国夏粮收获已过八成，丰收已成定局，夏粮收成有望再创新高。

从夏粮产量构成因素分析，一是面积稳中略增。预计达到4.15亿亩，比上年增加100多万亩。二是单产稳中有升。专家分析，小麦产量构成三因素中，亩穗数是增加的，穗粒数稳中略增，千粒重略有下降，总体算账，单产是增加的。

夏粮丰收到手，全年粮食生产的大头在秋粮。从目前情况看，春播粮食面积稳定，夏播有序推进，秋粮生产有个好基础，但受中等以上强度厄尔尼诺现象影响，夏秋季可能出现“南涝北旱”。

中国国务院总理李克强在今年两会期间表示，今年粮食产量要稳定在1.1万亿斤以上，保障粮食安全和主要农产品供给，并要扩大新型城镇化综合试点。

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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