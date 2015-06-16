中国夏粮丰收已成定局 目前收获过八成总产将再创新高

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月16日 - 中国农业部称，从农情调度和各地实打实收情况看，目前全国夏粮收获已过八成，丰收已成定局，夏粮收成有望再创新高。
从夏粮产量构成因素分析，一是面积稳中略增。预计达到4.15亿亩，比上年增加100多万亩。二是单产稳中有升。专家分析，小麦产量构成三因素中，亩穗数是增加的，穗粒数稳中略增，千粒重略有下降，总体算账，单产是增加的。
夏粮丰收到手，全年粮食生产的大头在秋粮。从目前情况看，春播粮食面积稳定，夏播有序推进，秋粮生产有个好基础，但受中等以上强度厄尔尼诺现象影响，夏秋季可能出现“南涝北旱”。
中国国务院总理李克强在今年两会期间表示，今年粮食产量要稳定在1.1万亿斤以上，保障粮食安全和主要农产品供给，并要扩大新型城镇化综合试点。
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。