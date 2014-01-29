中国农业部：国内养禽场未检测到H7N9流感病毒

路透上海1月29日 -针对公众有关禽类传播H7N9流感病毒的担忧，中国农业部官员周三表示，该病毒的传播途径和机理尚未明确，到目前为止未在国内养禽场中检测到H7N9流感病毒，经检疫合格的禽肉可放心食用。

农业部网站刊登该部兽医局局长张仲秋的答记者问称，从目前情况来看，尚没有充分证据证明病毒由家禽直接传染给人，病毒的传播途径也还没有完全搞清楚。

“到目前为止，我们尚未在养禽场中检测到H7N9流感病毒，家禽养殖场并未受到H7N9流感病毒污染。”他表示。

他指出，通过正规渠道购买的、经过检疫合格的禽肉是安全的，可以放心食用；此外，所有流感病毒的抵抗力都非常弱，高温可以杀灭病毒。只要在加工时烹调熟透，禽肉不会携带病毒。

张仲秋表示，2014年以来全国共监测3.34万份家禽或环境样品，在广东、福建、广西、浙江四省区的五个活禽市场中检出八份H7N9流感病原学阳性样品。

近期，浙江、广东等地连续报告多例人感染H7N9禽流感病例，为防控疫情，杭州等多地纷纷关闭活禽交易市场，给养殖业带来较大冲击。

据农业部定点监测，上周活鸡价格17.31元人民币/公斤，同比下降4.42%；鸡蛋价格8.62元/公斤，同比下降10.21%。

张仲秋援引中国畜牧业协会的调查结果称，近一时期国内养禽业的直接损失达到200亿元。(完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。