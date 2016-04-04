焦点：中国调整玉米价格政策 农民计划改种大豆

路透新加坡/北京4月4日 - 随着长达近十年的玉米价格政府补贴政策结束，中国黑龙江省的49岁农民王忠海今年计划将自己80%的土地改种大豆。黑龙江省是中国玉米种植大省。

中国上周宣布将停止玉米临时收储政策，由市场决定价格。这一调整将促使农民改种利润更大的作物，如大豆、水稻和花生等。

中国对富含蛋白质食品的需求不断提高，自2001年以来大豆进口量猛增六倍。

作为世界大豆进口大国，中国大豆产量增加将会打击巴西、美国和阿根廷等国的种植户。巴西、美国和阿根廷推动世界大豆产量15年中增长了近一倍。

“我们算过了，种植大豆会比玉米带来更高的回报，玉米降价后种玉米赚不到钱，”王忠海表示。多年来他把自己的6.7公顷土地全部用来种植玉米。

“大豆价格涨了，还有政府的大豆补贴，我们一公顷地大概能赚700-800元(108-124美元)，”王忠海说。他还表示他们村约有三分之一的农民已经打算改种大豆。

王忠海说，如果他们种玉米，除了价格有保证之外，不知道政府会提供什么补贴，不过他确信玉米价格会降低。

分析师和交易员称，2016年中国的大豆产量预计将增长200万吨；未来几年，随着种子技术改善和种植面积扩大，产量增长还会更快。

“许多农户打算改种稻米和花生，约10%的农田将改种大豆，”Hule现代农业机械合作社的负责人Wang Fuqing说。

根据美国农业部数据，在中国政府的扶持下，去年玉米种植面积从2001年的2,300万公顷增加至3,700万公顷。

相比之下，2015年大豆种植面积从15年前的930万公顷减少至680万公顷。

“我们知道大豆和玉米在种植面积上存在竞争，因此当中国政府扶持玉米价格时，种植大豆的农田就改种玉米了，因种玉米更有利可图，”墨尔本的一家农业基金Merricks Capital的大宗商品主管Adam Davis说。

“如果在自由市场下，当然会有一些农田改种大豆。”

在玉米价格跌至更贴近国际行情之际，农民明年料将对种植面积进行更大规模的调整。中国玉米交易价格以往曾较国际行情升水近50%。

嘉吉(Cargill)前主管Ken Morrison指出，将100至200万公顷农地由玉米改种大豆，其产量将相当于中国一个月的大豆进口量。

“我认为大家对于全球玉米所受冲击的关注有些过度，而对中国大豆生产可能受到影响的关注力道则显得不足，”Morrison指出。

**棉花市场殷鉴不远**

美国农业部数据显示，中国2015/16年棉花种植面积料将降至340万公顷，2011/12年时则为550万公顷。中国于2014年结束对棉花价格的扶持。

自从北京当局不再以远高于国际市场行情支付棉花价格以后，棉花进口量即告下滑，国内外棉花价格差距则缩窄。

仍有提高大豆单产的空间，包括使用转基因技术。尽管中国政府迄今一直持谨慎态度，但中国化工以430亿美元收购瑞士农化集团先正达(Syngenta)SYNN.VX，使中国更接近种植转基因大豆。

中国的大豆产量为每公顷1.8吨，远低于美国的3.2吨。

受转基因大豆种植的提振，全球大豆的年产量自1980年以来跳增了近1.5倍至3.19亿吨。

**DDG将泛滥**

芝加哥券商The Linn Group的谷物分析师Roy Huckabay称，出清大量玉米库存的行动亦将会扰乱中国和亚洲的粮食和植物油贸易。

中国目前拥有近2.5亿吨玉米，多到需要约34个北京鸟巢体育馆那么大的空间才放得下。

Huckabay说，如果中国国储中较低品级的玉米用于制造乙醇，那市场将会充斥着副产品玉米干酒糟及可溶物(DDG)。

黑龙江省泰来县的一位地方政府官员说，一些农民在改种粮食品种的时候态度很谨慎。

“许多农民都持观望态度，因为他们中的一些人仍觉得玉米价格可能还会上涨，他们等着看政府会给多少补贴。”(完)