中国深入推进农业供给侧结构性改革 培育发展新动能--一号文件

路透北京2月5日 - 中国中共中央、国务院周日发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

新华社受权发布的该意见称，优化产品产业结构，着力推进农业提质增效。按照稳粮、优经、扩饲的要求，加快构建粮经饲协调发展的三元种植结构。粮食作物要稳定水稻、小麦生产，确保口粮绝对安全；继续开展粮改饲、粮改豆补贴试点。

“要在确保国家粮食安全的基础上，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，推进农业供给侧结构性改革。”文件指出。

文件要求，粮食作物要重点发展优质稻米和强筋弱筋小麦，继续调减非优势区籽粒玉米，增加优质食用大豆、薯类、杂粮杂豆等；经济作物要优化品种品质和区域布局，巩固主产区棉花、饲料作物要扩大种植面积，发展青贮玉米、苜蓿等优质牧草，大力培育现代饲草料产业体系。

同时，要稳定生猪生产，加快品种改良，大力发展牛羊等草食畜牧业；全面振兴奶业，重点支持适度规模的家庭牧场；并积极发展远洋渔业，建立海洋渔业资源总量管理制度，规范各类渔业用海活动，支持渔民减船转产。

文件并提出，要大力培育新型农业经营主体和服务主体，通过经营权流转、股份合作、代耕代种、土地托管等多种方式，加快发展土地流转型、服务带动型等多种形式规模经营。鼓励地方探索土地流转履约保证保险。

此外，要健全农产品贸易反补贴、反倾销和保障措施法律法规，依法对进口农产品开展贸易救济调查；鼓励扩大优势农产品出口，加大海外推介力度；加强农业对外合作，推动农业走出去。以“一带一路”沿线及周边国家和地区为重点，支持农业企业开展跨国经营。（完）