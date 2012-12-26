中国降低农产品生产流通用水用电价格等费用

路透北京12月26日 - 为降低流通费用,提高流通效率,中国国务院常务会议周三研究确定,降低农产品生产流通用水用电价格等流通费用;会议并要求抓紧落实提高小型微型企业增值税和营业税起征点政策.

中国政府网引述国务院常务会议内容称,会议确定规模化生猪、蔬菜等生产的用水用电与农业同价.农产品批发市场、农贸市场的用电、用气、用热与工业同价,用水执行工商业用水价格的较低标准或非居民用水价格.

会议并明确,农产品冷链物流的冷库用电与工业同价.尽快实现工商业电费同价.加快农村市场和农产品流通基础设施建设.

会议同时要求,抓紧落实提高小型微型企业增值税和营业税起征点政策;加快推进营业税改征增值税试点,完善试点办法,降低交通运输业税收负担.加快农村市场和农产品流通基础设施建设,并积极发展信用消费.

作为稳增长扩内需的重要内容,中国国务院此前发布有关深化流通体制改革加快流通产业发展的意见,要求通过完善财政金融支持政策,减轻流通产业税收负担;拓宽流通企业融资渠道,支持符合条件的大型流通企业上市融资、设立财务公司及发行公司(企业)债券和中期票据等债务融资工具.

中国流通费用畸高,社会物流总费用占GDP的比重约为18%,为发达国家平均水平的两倍,过高的流通成本一直备受诟病.(完)

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(发稿 康熙泽；; 审校 林高丽)

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