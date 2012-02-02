中央一号文件利好 有望支撑农业板反弹--中信

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透北京2月2日电---中国2012年中央一号文件出炉,中信证券周四发布报告称,农业板块有望在1号文件等政策因素以及部分公司业绩兑现过程中迎来反弹行情,其中种子、农机板块将最受益於该文件.
报告并称,比照发达国家农业科技投入约占农业国内生产总值(GDP)2.5%的比例,在中国当前6-7万亿农业增加值的背景下,未来中国农业科技投入料至少达约2,000亿元人民币.
"我们认为,农业板块1月份的急跌,既有行业景气见顶後估值回归的因素,更有大盘下挫後的补跌因素.短期来看,这种下跌已经基本结束,"报告称.
报告并分析,改良栽培模式作为农业科技的一项重要内容,将有望大幅提升收获机、滴灌设备等农机需求,农业机械装备行业或有望迎来快速增长期;文件所提及的完善农技推广服务体系,有望对龙头企业产生较强的正外部效应.
报告指出,最看好的个股包括隆平高科(000998.SZ) 、登海种业(002041.SZ)、关注新研股份(300159.SZ)、亚盛集团(600108.SS)及大禹节水(300021.SZ)等.
中国周三发布的一号文件称,要把农业科技摆上更加突出的位置,必须大幅度增加农业科技投入,保证财政农业科技投入增幅明显高於财政经常性收入增幅.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
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