加快农业现代化是中国跨入高收入国家的关键--专家

* 2022年人均GDP有望达到高收入国家门槛

* 预计在7%以上的经济增长保持10年左右

* 农业现代化需要吸引社会资金投入

路透北京2月21日 - 经济快速发展的中国如何避免落入中等收入国家陷阱?中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立认为,中国未来十年若在农业现代化上有所突破,将为2022年跨入高收入国家之列奠定基础.

他周四在国际经济交流中心主办的"经济每月谈"上并指出,加快农业现代化需要积极吸引社会资金投入农业现代化,培育新型农业投资经营主体的同时,把农业劳动力解放出来.

"能不能够避免落入中等收入陷阱,关键是看在农业现代化上能否有所突破,"郑新立称,"农业现代化转移出来的劳动力,城市能不能够吸纳,进城的农民工能不能够真正市民化,像现在有户籍的城里人一样能够享受到共同的公共服务."

他表示,中共"十八大"提出到2020年中国国内生产总值(GDP)和城乡居民收入要比2010年翻一番,如果把时间稍微调整一下、以2012年为基期的话,那么到2022年也就是中共"二十大"召开的时候,中国人均GDP有望达到12,000美元.

2011年中国人均GDP初步估算接近6,000亿美元.而按照世界银行的划分标准,12,000美元是中等收入国家和高收入国家的分界线."所以从今年开始,用十年左右的时间中国能够跨入高收入国家行列,"郑新立称.他此前曾担任中共中央政策研究室副主任职务.

同时出席会议的国际经济交流中心经济研究部副部长张永军亦称,尽管面临一些不利条件,但预计近些年中国潜在经济增速还将在8%以上,2015年之后可能会有一定幅度下降,2020年之后再出现一定幅度下降,但仍会保持相对较高水准.

"在7%以上的经济增长水平下,只要再保持10年左右的时间,中国完全有可能跨越中等收入阶段,"他说.

所谓"中等收入陷阱",是指一个经济体人均国民总收入达到中等收入水平后,由于不能顺利实现发展方式的转变,导致新的增长动力不足,最终出现经济增长徘徊停滞的一种现象.按照世界银行的划分标准,人均国民总收入在1,005美元以下为低收入国家,在1,006-3,975美元之间为中等低下收入国家,3,976-12,275美元之间为中等偏上收入国家,在12,276美元以上就属于高收入国家行列.

中国经济增长目前已经从高增长转入稳定增长阶段,人口红利不断消失、世界经济再平衡趋势不可逆转、以及制度变革带来的红利衰减等,都是中国发展经济面临的重大挑战.但同时也有利好因素如中国仍处于工业化中后期的快速发展期、城镇化潜力巨大、以及区域经济差异客观形成了产业发展的互补性等,都为中国成功跨越中等收入陷阱营造利好.

**农业现代化与城市化**

城镇化已经在中共高层被定调为扩内需的最大潜力所在,但城镇化绝不简单是农民进城的问题.

"农业现代化和城市化是一个问题的两个方面,农业现代化可以从土地上解放多余的劳动力,使他们转入非农产业,使他们能够进入城市,变成城市人口,"郑新立称,"要从加快农业现代化的进程入手推进城市化."

他认为,未来十年能否避免落入中等收入陷阱的关键,在于农业现代化转移出来的劳动力,城市能不能够吸纳;进城的农民工能不能够真正市民化,像现在有户籍的城里人一样能够享受到共同的公共服务.

中国农业现代化远远落后于城市化,而城市化进程又滞后于工业化.中共中央2013年"一号文件"已经是连续第十年聚焦"三农",并提出要鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,探索建立严格的工商企业租赁农户承包耕地准入和监管制度.

郑新立指出,农业现代化需要大量资金,特别是搞设施、农业基数设备现代化需要大量积累,靠政府投入是不可能的,靠农民自身积累亦不可能,因此要积极吸引社会资金投入进来.

"只能靠引入社会资金,培育新型的农业投资经营主体,包括家庭农场、农业合作社、农业公司等,"他说,"通过培育新型的农业生产经营主体来发展集约性的现代化农业,把农业劳动力能够解放出来."

去年中国各级财政对"三农"(农业、农村和农民"的投入已经超过1万亿元人民币,但平均到7亿多农民头上一个人平均也就是大概1千元而已.

"改革开放三十多年的经验证明,哪个领域能够积极地吸引社会资金的进入,哪个领域的发展就快,就充满了活力;哪个领域拒绝社会资金的进入,这个领域就是一潭死水,"他说.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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