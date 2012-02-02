中国将增加农业创新投入 以加强粮食安全

路透北京2月1日电---中国周三称，将推进农业创新，以提高粮食产量。这表明，中国将致力解决农场和粮食基础设施现代化程度不高的问题。

中国人口占全球人口五分之一，但可耕种面积不足全球9%，国务院提出，应认真对待农业科技问题，以确保长期农产品供应。

新华社报 道称，中国国务院印发中央一号文件称，今年将增加农业科技的投入和补贴，稳定粮食生产。

新华社称，农业科技创新将“提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率”。

过去九年，“三农问题”一直是一号文件重点，内容涉及农业、节水、农民收入和土地所有权转让。

据新华社报 道，国务院今年下发的一号文件称，政府大力支持的科研重点包括：农业生物技术、分子育种和农田资源高效利用。

文件还称，政府将推动银行增加农村信贷投入，保持农产品价格合理水平。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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